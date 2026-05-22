Se lo Stato spendesse come la Lombardia potrebbe risparmiare 100 miliardi all’anno

Secondo un’analisi, se lo Stato allocasse le risorse come la regione Lombardia, si potrebbe ottenere un risparmio di circa 100 miliardi di euro all’anno. A Milano, ogni cittadino versa mediamente 1.641 euro in meno rispetto alla media nazionale. Se questa differenza venisse colmata, le tasse potrebbero essere ridotte di circa due punti percentuali. Questi dati mettono in evidenza le disparità tra le diverse aree del Paese e le potenziali conseguenze sui bilanci pubblici.

A Milano si versano in media 1.641 euro in meno a cittadino. Colmando il gap taglieremmo le tasse per 2.330 euro a testa. A Bruxelles si combatte per il 3%, il debito pubblico sale, servono soldi per alleviare il caro-carburante, ci vorrebbero soldi per tagliare le tasse e dare uno choc al Pil. Eh. come? C’è un numero che il documento della Ragioneria Generale dello Stato pubblicato a inizio anno mette nero su bianco, senza troppo clamore: 1.641 euro. È la differenza tra la spesa regionalizzata pro capite media italiana e quella della Lombardia. Moltiplicata per i 58,96 milioni di abitanti del Paese, quella cifra produce un risparmio potenziale di 96,8 miliardi di euro l’anno. 🔗 Leggi su Laverita.info

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