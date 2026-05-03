Negli ultimi mesi si è parlato molto della riduzione dei contributi previdenziali provenienti da lavoratori stranieri e delle possibili conseguenze sul sistema pubblico. Si discute di un potenziale deficit di circa 38 miliardi di euro nell’INPS se questa tendenza dovesse continuare, e si analizza come questa situazione possa influenzare le pensioni degli italiani. Inoltre, si evidenzia come le politiche di immigrazione e il dibattito sulla remigrazione possano avere ripercussioni sull’economia del Mezzogiorno.

? Cosa scoprirai Come influirà il calo dei contributi stranieri sulle pensioni degli italiani?. Perché la retorica sulla remigrazione minaccia l'economia del Mezzogiorno?. Quanto valore aggiunto generano ogni anno i lavoratori stranieri in Italia?. Cosa accadrà al PIL siciliano se i flussi lavorativi si interrompono?.? In Breve Lavoratori stranieri versano 54 miliardi all'INPS garantendo un saldo positivo di 44 miliardi.. Rischio buco previdenziale da 38 miliardi entro il 2030 senza flussi migratori.. Sicilia registra calo demografico del 4% tra il 2007 e il 2023.. Lavoratori stranieri generano valore aggiunto pari all'8,8% del PIL nazionale..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoratori stranieri e INPS: il rischio di un buco da 38 miliardi

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