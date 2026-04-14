Un’indagine condotta da due società di ricerca ha evidenziato la presenza di un mercato illegale di tabacchi a Roma, con stime che indicano un giro d’affari di circa 1,2 miliardi di euro nel 2025. La stessa analisi segnala che circa 6.000 posti di lavoro sono a rischio a causa di questa attività non autorizzata, che coinvolge un sistema di distribuzione parallelo a quello legale.

Un’indagine condotta da Logista e Ipsos Doxa ha rivelato l’enorme impatto del mercato illegale di tabacchi a Roma, dove i dati relativi al 2025 mostrano un sistema che muove cifre astronomiche. Il commercio illecito di questi prodotti raggiunge oggi un valore di 1,2 miliardi di euro, colpendo direttamente l’economia nazionale e la salute pubblica. L’emorragia economica tra fisco e occupazione. Il drenaggio di risorse verso canali non ufficiali sta provocando danni sistemici alla stabilità finanziaria dello Stato. Le stime indicano che l’Erario subisce una sottrazione annuale di 690 milioni di euro a causa di queste attività fuori controllo....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, tabacchi illegali: un buco da 1,2 miliardi e 6mila posti a rischio

Sanità, rischio buco da 1,6 miliardi: "Fontana e Bertolaso chiariscano""La notizia del possibile buco da un miliardo e seicento milioni di euro nel bilancio regionale, denunciata da Il Giorno, va assolutamente chiarita".

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