Auto e scooter in sosta sul marciapiede disagi per pedoni e disabili

Auto e scooter sono stati trovati parcheggiati sul marciapiede in via Tortora a Torrione, a Salerno. La presenza dei veicoli ha creato disagi per pedoni e persone con disabilità che devono attraversare o camminare lungo la strada. La segnalazione giunge da un lettore che evidenzia come questa situazione si ripeta anche in altre strade vicine, con motorini che sostano in modo non autorizzato. Nessuna azione di rimozione è stata ancora documentata.

Disagi per pedoni e disabili a Salerno, in via Tortora a Torrione. E' la segnalazione che arriva in redazione da parte di un nostro lettore: “Continua la sosta selvaggia di motorini ma anche in altre strade attigue. Qui i motorini impediscono il passaggio e costringono i pedoni a camminare sulla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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