Le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza tra largo Garibaldi e Via Emilia mostrano un episodio avvenuto nel pomeriggio a Modena, in cui un'auto si è diretta verso i pedoni sul marciapiede. Le immagini catturano la sequenza dell’accaduto, offrendo una visione chiara di quanto accaduto in quella giornata. La scena è stata ripresa dall’alto, fornendo un quadro completo di quanto si è verificato in quel momento.

Modena, 16 maggio 2026 – Le immagini registrate dall'occhio elettronico della telecamera di videosorveglianza tra largo Garibaldi e Via Emilia restituiscono la drammatica istantanea di un pomeriggio di ordinaria follia che ha sconvolto il cuore di Modena. E’ sconvolgente, nel video dall’alto, la velocità e la precisione con cui il 31enne alla guida, nato a Bergamo ma residente nel Modenese, falcia diversi pedoni sul marciapiede. In un attimo sono stati travolti come birilli. E poi sono rimasti a terra, mentre l’auto è andata a schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Poi l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato fermato da alcuni passanti e poi dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’auto puntava i pedoni sul marciapiede: il video delle telecamere dall’alto

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School raises alarm over safety as cars hit walkway

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