A Modena, un incidente ha coinvolto un'auto che ha percorso un tratto cittadino a velocità elevata, puntando i pedoni e invadendo il marciapiede. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato le immagini di questa scena, con alcune persone che sono state travolte e sono finite in aria. L'episodio si è verificato tra largo Garibaldi e Via Emilia, nel pomeriggio di un giorno di metà maggio. La registrazione mostra un momento di grande tensione nel centro urbano.

Modena, 16 maggio 2026 – Le immagini registrate dall'occhio elettronico della telecamera di videosorveglianza tra largo Garibaldi e Via Emilia restituiscono la drammatica istantanea di un pomeriggio di ordinaria follia che ha sconvolto il cuore di Modena. E’ sconvolgente, nel video dall’alto, la velocità e la precisione con cui Salim el Koudri, il 31enne alla guid a, nato a Bergamo ma residente nel Modenese, falcia diversi pedoni sul marciapiede. In un attimo sono stati travolti come birilli. E poi sono rimasti a terra, mentre l’auto è andata a schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Poi l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato fermato da alcuni passanti e poi dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena, il video choc: l’auto punta i pedoni a folle velocità e invade il marciapiede, le persone travolte volano in aria

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