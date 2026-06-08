Chi guida con vetri dell'auto scheggiati o con i vetri filati rischia sanzioni e problemi di sicurezza. La legge prevede multe e il ritiro del veicolo in caso di vetri danneggiati, compromettendo la visibilità. La presenza di vetri integri è fondamentale per garantire la sicurezza alla guida, dal parabrezza ai finestrini laterali e al lunotto posteriore. Le autorità controllano regolarmente e intervengono in caso di vetri non conformi.

L'integrità dei vetri dell'auto, a partire dal parabrezza fino ad arrivare ai finestrini laterali e al lunotto posteriore, è uno degli elementi più importanti in grado di garantire perfetta visibilità e di conseguenza sicurezza alla guida. A minare questa condizione è sufficiente anche una piccola scheggiatura, e sottovalutarla perché di ridotte dimensioni può comportare rischi al volante e la possibilità di incappare in pesanti sanzioni come previsto dal Codice della Strada. Qualora, a causa dell'urto con un oggetto o di vibrazioni particolarmente intense, si verifichi una filatura del parabrezza, quindi, il primo pericolo è che anche una porzione estremamente limitata del vetro possa interferire con la visibilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto, coi vetri filati o scheggiati rischi la stangata: sanzioni e sicurezza, cosa c'è da sapere

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NON CI CREDO I Vetri In Auto Si Spannano Così

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