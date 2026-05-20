Guidi l’auto di un altro occhio ai rischi | cosa sapere per evitare le sanzioni

Da ilgiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mettersi al volante di un’auto di qualcun altro può sembrare semplice, ma comporta diverse implicazioni legali e rischi che è importante conoscere. La legge prevede condizioni precise per poter guidare un veicolo non intestato a sé, come il possesso di una delega scritta e l’assicurazione valida. In assenza di tali requisiti, si rischiano sanzioni amministrative e penali. È fondamentale essere informati su queste norme per evitare conseguenze legali e possibili confische del veicolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mettersi al volante di un veicolo di proprietà altrui è una consuetudine diffusa, che si verifica soprattutto in contesti familiari, ma non solo: sono molto frequenti anche in casi in cui il mezzo viene concesso in prestito da una persona estranea al nucleo familiare, come un amico o magari un collega di lavoro. Tutto perfettamente lecito anche negli ultimi casi sopra riportati, ma solo se si rispettano determinati paletti, in primis quello dell’utilizzo saltuario del sopra citato veicolo: qualora ciò avvenga continuativamente, ovvero oltre un mese di fila, la legge prevede l’obbligo di attestare presso la Motorizzazione civile questa variazione d’uso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

guidi l8217auto di un altro occhio ai rischi cosa sapere per evitare le sanzioni
© Ilgiornale.it - Guidi l’auto di un altro, occhio ai rischi: cosa sapere per evitare le sanzioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio

Video IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio

Sullo stesso argomento

Alcol test: limiti, sanzioni e cosa rischi se guidi dopo aver bevuto?Guidare dopo aver bevuto è una delle infrazioni più gravi del Codice della Strada.

Leggi anche: Portabici auto: le regole da sapere per evitare multe

guidi l auto diGuidi l’auto di un altro, occhio ai rischi: cosa sapere per evitare le sanzioniPer quanto si tratti di una situazione diffusa e non sia fatto esplicito divieto nel Codice della Strada, è bene conoscere le norme vigenti ... ilgiornale.it

guidi l auto diGuidare l’auto di un’altra persona, quando si rischia la multaUtilizzare l’auto di un’altra persona può costare caro se non tutto è in regola: quando scatta l’obbligo di comunicazione da parte del guidatore ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web