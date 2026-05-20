Guidi l’auto di un altro occhio ai rischi | cosa sapere per evitare le sanzioni

Mettersi al volante di un’auto di qualcun altro può sembrare semplice, ma comporta diverse implicazioni legali e rischi che è importante conoscere. La legge prevede condizioni precise per poter guidare un veicolo non intestato a sé, come il possesso di una delega scritta e l’assicurazione valida. In assenza di tali requisiti, si rischiano sanzioni amministrative e penali. È fondamentale essere informati su queste norme per evitare conseguenze legali e possibili confische del veicolo.

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Mettersi al volante di un veicolo di proprietà altrui è una consuetudine diffusa, che si verifica soprattutto in contesti familiari, ma non solo: sono molto frequenti anche in casi in cui il mezzo viene concesso in prestito da una persona estranea al nucleo familiare, come un amico o magari un collega di lavoro. Tutto perfettamente lecito anche negli ultimi casi sopra riportati, ma solo se si rispettano determinati paletti, in primis quello dell’utilizzo saltuario del sopra citato veicolo: qualora ciò avvenga continuativamente, ovvero oltre un mese di fila, la legge prevede l’obbligo di attestare presso la Motorizzazione civile questa variazione d’uso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Guidi l’auto di un altro, occhio ai rischi: cosa sapere per evitare le sanzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio Sullo stesso argomento Alcol test: limiti, sanzioni e cosa rischi se guidi dopo aver bevuto?Guidare dopo aver bevuto è una delle infrazioni più gravi del Codice della Strada. Leggi anche: Portabici auto: le regole da sapere per evitare multe Mendel a Carlson: Che Zelensky di fa di cocaina è un segreto di Pulcinella A te che guidi l'auto dopo aver una birra ti fanno la multa. A lui che guida l'Ucraina fatto, gli regalano le tue tasse. Esemplare ragionamento UE x.com In MiArgentina non è disponibile la sezione veicoli per gestire l'Autorizzazione di Guida. Come posso fare affinché qualcun altro guidi la mia auto se non posso gestirlo tramite l'app? Va bene con la cédula verde del titolare? reddit Guidi l’auto di un altro, occhio ai rischi: cosa sapere per evitare le sanzioniPer quanto si tratti di una situazione diffusa e non sia fatto esplicito divieto nel Codice della Strada, è bene conoscere le norme vigenti ... ilgiornale.it Guidare l’auto di un’altra persona, quando si rischia la multaUtilizzare l’auto di un’altra persona può costare caro se non tutto è in regola: quando scatta l’obbligo di comunicazione da parte del guidatore ... virgilio.it