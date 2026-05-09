Nella Valle Aurina, i Carabinieri hanno effettuato un blitz nei cantieri edili, riscontrando irregolarità e problemi di sicurezza. Sono state denunciate alcune persone come responsabili delle carenze rilevate. L'operazione si è svolta tra la Val Pusteria e la Val Badia, con controlli mirati e verifiche sui documenti e le condizioni di lavoro. Sono state elevate sanzioni per le violazioni riscontrate durante le ispezioni.

? Domande chiave Chi sono i responsabili denunciati per le carenze in Valle Aurina?. Come hanno operato i Carabinieri tra Val Pusteria e Val Badia?. Quali pericoli hanno scatenato le denunce nei cantieri di Falzes e San Sigismondo?. Perché è emersa la presenza di lavoratori irregolari a Corvara?.? In Breve Corvara in Badia: amministratore unico deferito per lavoratore straniero senza permesso di soggiorno.. Falzes: preposto denunciato per tre operai senza casco vicino a gru in movimento.. Valle Aurina: denunce a amministratori e legali per carenze opere provvisionali in albergo.. San Sigismondo: legale rappresentante denunciato per mancanza fermapiedi e protezione caduta detriti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz nei cantieri: sanzioni per irregolarità e rischi sulla sicurezza

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