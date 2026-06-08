Ausl smentisce | Nessun decesso al CAU di Budrio

Notizia in breve

L’Ausl di Bologna ha smentito che ci sia stato un decesso al Centro di Assistenza Urbana di Budrio il 7 giugno. La precisazione arriva dopo una richiesta di chiarimenti da parte di una consigliera regionale di Fratelli d’Italia. L’ente ha dichiarato che non ci sono stati decessi nel reparto in quella data. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo all’evento o ad eventuali altri sviluppi.