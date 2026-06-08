Ausl smentisce | Nessun decesso al CAU di Budrio
L’Ausl di Bologna ha smentito che ci sia stato un decesso al Centro di Assistenza Urbana di Budrio il 7 giugno. La precisazione arriva dopo una richiesta di chiarimenti da parte di una consigliera regionale di Fratelli d’Italia. L’ente ha dichiarato che non ci sono stati decessi nel reparto in quella data. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo all’evento o ad eventuali altri sviluppi.
L'Ausl di Bologna interviene sulla vicenda del decesso avvenuto il 7 giugno a Budrio, dopo la richiesta di chiarimenti della consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti. In una nota diffusa oggi, l’Ausl precisa che “non si è verificato alcun decesso presso il CAU di Budrio, che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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