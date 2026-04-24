L’Ausl difende i Cau | Accessi ridotti nei Ps

L’Ausl ha dichiarato che gli accessi ai Pronto Soccorso sono stati ridotti, affermando che i servizi funzionano correttamente. Nel frattempo, il capogruppo di Forza Italia in Regione ha avviato un’analisi, partendo da un presupposto che l’Ausl ha contestato come errato. La situazione riguarda quindi la gestione e il funzionamento dei reparti di emergenza sanitaria, con opinioni divergenti tra le istituzioni coinvolte.

I Cau funzionano, mentre l’analisi del capogruppo di Forza Italia in Regione, Pietro Vignali, parte da un presupposto sbagliato. A dirlo è la stessa Ausl replicando al consigliere che aveva mostrato un aumento degli accessi tra Cau e Pronto soccorso, evidenziando l’alta percentuale di utenti che abbandonano il servizio prima della visita, vista la lunga attesa (oltre 13mila nella sola provincia riminese). "In sede di analisi non è metodologicamente corretto prendere in considerazione la somma di accessi ai Pronto Soccorso e ai Cau per confrontarli con l’andamento pre-Covid - spiegano dall’Ausl Romagna -, questo perché il Cau è di fatto un servizio aggiuntivo che nasce per finalità diverse dal Pronto Soccorso e per rispondere a delle situazioni di bassa complessità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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