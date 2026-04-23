Sanità Ausl Romagna risponde a Vignali | Scorretto sommare accessi di Cau e Pronto soccorso

L'Ausl Romagna ha risposto a una comunicazione di un politico riguardo ai dati sui servizi sanitari. L'ente ha precisato che non è corretto sommare gli accessi ai Pronto soccorso e ai Centri di ascolto urgente (Cau) per confrontarli con i dati pre-pandemia, poiché si tratta di servizi con finalità diverse e modalità di utilizzo differenti. La discussione riguarda l'interpretazione dei flussi di accesso e l'analisi dei dati storici.

"Non è metodologicamente corretto prendere in considerazione la somma di accessi ai Pronto Soccorso e ai Cau per confrontarli con l’andamento pre-Covid, questo perché il Cau è di fatto un servizio aggiuntivo che nasce per finalità diverse dal Pronto Soccorso e per rispondere a delle situazioni di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Riorganizzazione fallita”: Vignali (Forza Italia) attacca sui numeri di pronto soccorso e Cau Pronto soccorso e Cau, Vignali (FI): "A Ravenna 12mila abbandoni da parte dei pazienti nel 2025"“Nei Pronto Soccorso e Cau della provincia di Ravenna nel 2025 ci sono stati oltre 12. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Spese sanitarie in aumento, Ausl Romagna: Il generico è un farmaco di qualità. Sanità territoriale, l’Ausl Romagna nomina Tiziana Marzulli al Distretto di Ravenna e Paola Ceccarelli alla direzione assistenzialeDue nuove nomine per rafforzare la sanità territoriale e l’organizzazione dei servizi in Ausl Romagna. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi ... ravennanotizie.it Ravenna, Paola Ceccarelli alla Direzione Assistenziale di Ausl Romagna e Tiziana Marzulli alla guida del Distretto sanitarioNuove nomine per l’Ausl Romagna: la dottoressa Paola Ceccarelli è la nuova direttrice della Direzione Assistenziale Aziendale e la dottoressa Tiziana ... corriereromagna.it