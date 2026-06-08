L’Inter aveva deciso di acquistare Gabriel Jesus, ma l’affare è sfumato quando il Manchester City di Guardiola ha acquistato l’attaccante. Lo ha confermato il dirigente nerazzurro, intervenuto a un podcast condotto da Alessandro Cattelan. Nel corso dell’intervista, è stato anche menzionato il nome di Gabigol, senza ulteriori dettagli sui motivi o le trattative.

di Stefano Cori Ausilio a Supernova, podcast condotto da Alessandro Cattelan, conduttore TV e noto tifoso dell’Inter, ha risposto anche ad una domanda su Gabigol. Piero Ausilio ha rilasciato una lunga intervista a ‘Supernova’, podcast condotto da Alessandro Cattelan, conduttore TV e noto tifoso dell’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro ha rilasciato una dichiarazione anche su Gabriel Barbosa. Queste le sue parole: IL RETROSCENA «Sono passati 10 anni, c’è la prescrizione per raccontare tutto? Era appena iniziata l’era Suning e c’era un via vai di persone. Arrivavano amministratori, avvocati e funzionari. C’erano agenti molto influenti che proponevano giocatori direttamente alla proprietà, feci fatica a fare il mio lavoro come avrei voluto». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ausilio: «In realtà avevamo puntato Gabriel Jesus, ma poi ce lo soffiò il Manchester City di Guardiola»

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