Nella partita tra Burnley e Manchester City, la squadra ospite ha vinto 1-0. Con questa vittoria, il Manchester City si è portato in testa alla classifica. La squadra di Guardiola ha avuto l'opportunità di ampliare il vantaggio, ma non è riuscita a segnare altri gol. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 e ha lasciato alcune occasioni sfumare per i padroni di casa.

2026-04-22 22:57:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Manchester City è salito in testa alla Premier League per la prima volta da agosto, ma solo grazie ai gol segnati contro i rivali per il titolo dell’Arsenal dopo aver vinto 1-0 a Burnley. La sconfitta del Burnley li ha condannati alla retrocessione e al ritorno immediato in campionato, ma hanno fatto un favore all’Arsenal con un impressionante atto di limitazione dei danni. La vittoria per 2-1 del City sull’Arsenal domenica scorsa ha dato loro l’iniziativa nella corsa al titolo entrando nella partita in corso, e un incontro con i giocatori in difficoltà di Scott Parker ha offerto la possibilità di costruire un vantaggio di differenza reti sui Gunners.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Burnley – Manchester City 0-1: gli uomini di Guardiola vanno in testa ma perdono una grande occasione

Notizie correlate

Pronostico Burnley-Manchester City: adesso Guardiola ci credeBurnley-Manchester City è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: diretta tv, probabili formazioni,...

Pronostico Manchester City-Liverpool: Guardiola rialza la testaManchester City-Liverpool è una gara della trentesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Sembrava una...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Burnley-Manchester City 0-1: gol e highlights; Dove vedere Burnley-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Il City torna in testa alla Premier per la prima volta da agosto. Ora è l'Arsenal a rincorrere; Il Manchester City aggancia l'Arsenal: stessi punti e stessa differenza reti, Premier League sul filo.

Burnley-Manchester City 0-1: video, gol e highlightsAncora Haaland. Come con l'Arsenal, il centravanti segna il gol decisivo che permette al City di vincere contro il Burnley, di condannarlo alla retrocessione e soprattutto di agganciare l'Arsenal in t ... sport.sky.it

Il Manchester City aggancia l’Arsenal: stessi punti e stessa differenza reti, Premier League sul filoIl Manchester City battendo 1-0 il Burnley sale a quota 70 punti e così ha agganciato l’Arsenal al comando. Stessi punti, ma anche identica differenza reti. Una parità quasi perfetta, con il City dava ... fanpage.it

Vittoria di gestione per il Manchester City: 1-0 contro il Burnley Il gol di Haaland porta il Manchester in vetta alla Premier League - facebook.com facebook

20 punti, 34 gol fatti e 68 subiti in 34 giornate La sconfitta contro il Manchester City è decisiva: il Burnley retrocede in Championship I ‘Clarets’ non sono riusciti a tenere la categoria per la terza volta di fila x.com