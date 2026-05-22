Guardiola-Manchester City ufficiale l’addio | nuovo ruolo per lo spagnolo

L’allenatore spagnolo lascia ufficialmente il suo ruolo alla guida del Manchester City, segnando la fine di un periodo caratterizzato da successi e risultati importanti. Poco fa è stato diffuso un comunicato che annuncia la conclusione del suo incarico con il club inglese. La notizia ha generato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si attende di conoscere i dettagli sul nuovo ruolo che assumerà. Il tecnico ha guidato la squadra per diversi anni, contribuendo a numerosi trionfi.

Si conclude la straordinaria avventura del tecnico alla guida dei Citizens: è arrivato poco fa il comunicato. La notizia era già nell’aria da diversi giorni, ma proprio in questi minuti è arrivata anche l’ufficialità: Pep Guardiola dice addio al Manchester City. A renderlo noto è lo stesso club di Premier League attraverso questo comunicato: “ Pep Guardiola lascerà la carica di allenatore del Manchester City quest’estate.Il tecnico catalano, che si è unito al City nel luglio 2016, ha avuto un effetto trasformativo durante i suoi dieci anni alla guida del club e lascerà la squadra con 20 trofei importanti vinti, diventando così l’allenatore di maggior successo nella nostra storia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Pep Guardiola LEAVING Manchester City — Players STUNNED After Exit Plans| APT Sports

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