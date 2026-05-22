Guardiola-Manchester City ufficiale l’addio | nuovo ruolo per lo spagnolo

Da calciomercato.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore spagnolo lascia ufficialmente il suo ruolo alla guida del Manchester City, segnando la fine di un periodo caratterizzato da successi e risultati importanti. Poco fa è stato diffuso un comunicato che annuncia la conclusione del suo incarico con il club inglese. La notizia ha generato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si attende di conoscere i dettagli sul nuovo ruolo che assumerà. Il tecnico ha guidato la squadra per diversi anni, contribuendo a numerosi trionfi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si conclude la straordinaria avventura del tecnico alla guida dei Citizens: è arrivato poco fa il comunicato.  La notizia era già nell’aria da diversi giorni, ma proprio in questi minuti è arrivata anche l’ufficialità: Pep Guardiola dice addio al Manchester City. A renderlo noto è lo stesso club di Premier League attraverso questo comunicato: “ Pep Guardiola lascerà la carica di allenatore del Manchester City quest’estate.Il tecnico catalano, che si è unito al City nel luglio 2016, ha avuto un effetto trasformativo durante i suoi dieci anni alla guida del club e lascerà la squadra con 20 trofei importanti vinti, diventando così l’allenatore di maggior successo nella nostra storia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

guardiola manchester city ufficiale l8217addio nuovo ruolo per lo spagnolo
© Calciomercato.it - Guardiola-Manchester City, ufficiale l’addio: nuovo ruolo per lo spagnolo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pep Guardiola LEAVING Manchester City — Players STUNNED After Exit Plans| APT Sports

Video Pep Guardiola LEAVING Manchester City — Players STUNNED After Exit Plans| APT Sports

Sullo stesso argomento

Manchester City, ufficiale l’addio di Pep Guardiola a fine stagione: al suo posto pronto MarescaSe nelle ultime settimane era nell’aria, adesso diventa ufficiale: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione.

Guardiola Italia, il Manchester City ha trovato il sostituto: si apre la pista che porta lo spagnolo in azzurro? Le ultimedi Francesco SpagnoloGuardiola Italia, il tecnico spagnolo resta una suggestione per la nostra nazionale.

guardiola manchester city guardiola manchester city ufficialeUFFICIALE - Guardiola lascia il Manchester City dopo 10 anni, diventerà ambasciatore per il City Football GroupIl Manchester City ha confermato la partenza di Pep Guardiola a fine stagione. Il tecnico spagnolo era alla guida dei Citizens da 10 anni, durante i quali ha vincitore 20 titoli, tra i quali una Champ ... napolimagazine.com

guardiola manchester city guardiola manchester city ufficialeGuardiola lascia il Manchester City, è ufficiale: Non chiedetemi le ragioni, non ci sono. Niente è eternoDopo dieci anni alla guida del Manchester City, Pep Guardiola lascerà la squadra al termine della stagione. Lo comunica la società in un comunicato ufficiale. corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web