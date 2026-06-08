Aumentano i controlli sul Lago Maggiore della guardia di finanza | 20mila euro di multe in un week end
Durante il fine settimana, i controlli della guardia di finanza sul Lago Maggiore sono stati rafforzati a causa dell’aumento delle temperature e della maggiore presenza di imbarcazioni. In totale, sono state comminate multe per circa 20 mila euro. Le operazioni sono state condotte dal servizio navale di Cannobio, che ha verificato il rispetto delle norme sulle attività in acqua. Non sono stati segnalati incidenti o altre irregolarità significative.
Con il significativo aumento delle temperature e l’inevitabile incremento delle presenze di imbarcazioni sul Lago Maggiore, i militari del servizio navale della guardia di finanza di Cannobio hanno intensificato i controlli sul Verbano.L’obiettivo delle Fiamme gialle è quello di rafforzare la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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