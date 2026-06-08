Aumentano i controlli sul Lago Maggiore della guardia di finanza | 20mila euro di multe in un week end

Notizia in breve

Durante il fine settimana, i controlli della guardia di finanza sul Lago Maggiore sono stati rafforzati a causa dell’aumento delle temperature e della maggiore presenza di imbarcazioni. In totale, sono state comminate multe per circa 20 mila euro. Le operazioni sono state condotte dal servizio navale di Cannobio, che ha verificato il rispetto delle norme sulle attività in acqua. Non sono stati segnalati incidenti o altre irregolarità significative.