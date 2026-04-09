Arona Che bolle | un week end di degustazioni sul Lago Maggiore

Sabato 11 e domenica 12 aprile sul Lago Maggiore torna "Arona. Che bolle", la manifestazione dedicata al vino e ai prodotti del territorio.L'appuntamento è dalle 10 alle 19 sul lungolago Caduti di Nassirya. I partecipanti potranno acquistare (al costo di 15 euro) un calice per degustare senza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Torna sul Lago Maggiore la festa degli agrumi: due week end di eventi a Cannero RivieraDal 28 febbraio all'8 marzo torna a Cannero Riviera la festa degli agrumi, con le visite ai giardini, aperti appositamente per l'evento e al Parco...

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Lago Maggiore sicuro. In un anno 106 soccorsi dalla guardia costieraAlla maxiesercitazione LakeSarex 2024 nelle acque davanti Lesa illustrati i risultati dei primi dodici mesi di attività del nuovo Nucleo. Hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Varese alla ... ilgiorno.it

Continuano gli sversamenti illegali di idrocarburi nel Lago Maggiore (nell’indifferenza dell’amministrazione di Arona)Ad Arona, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, si torna a parlare di inquinamento ambientale e, ancora una volta, sotto accusa è il Rio San Luigi, corso d’acqua che sfocia nel Maggiore. greenme.it