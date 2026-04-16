Verbania | un week end di eventi per celebrare i 200 anni di navigazione sul Lago Maggiore

A Verbania si svolge un fine settimana dedicato ai 200 anni di navigazione sul Lago Maggiore. Dal 17 al 19 aprile, Villa Giulia accoglie diverse iniziative aperte a tutti, incentrate sulla storia e la tradizione della navigazione sul lago. L’evento coinvolge numerosi partecipanti e propone attività per diverse fasce di pubblico, con l’obiettivo di ricordare un secolo e mezzo di collegamenti e scambi lungo le acque del lago.

Dal 17 al 19 aprile Villa Giulia a Verbania ospita tre giorni di festa aperti al pubblico per celebrare i 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore. L'iniziativa è promossa da Verbano 26 in collaborazione con il Comune di Verbania, l'istituto Ferrini Franzosini, Cella Grande, la Società di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Torna sul Lago Maggiore la festa degli agrumi: due week end di eventi a Cannero RivieraDal 28 febbraio all'8 marzo torna a Cannero Riviera la festa degli agrumi, con le visite ai giardini, aperti appositamente per l'evento e al Parco... Leggi anche: "Arona... Che bolle": un week end di degustazioni sul Lago Maggiore Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cosa fare nel weekend sul Lago Maggiore il 10, 11, 12 aprile; Stefano Accorsi turista sul Lago Maggiore; Pasquetta sul Lago Maggiore: a Verbania porte aperte al Museo del Paesaggio; Pasqua da record nel Varesotto: + 34% di presenze nel weekend. Il lago traina il turismo. Verbania d’inverno Un incanto di colori sul Lago MaggioreAmata da Flaubert, Dickens e Stendhal, l’intera zona del Verbano fu una delle mete di villeggiatura più amate a partire dal 1.700. La giusta combinazione di bellezze architettoniche, armonia del ... quotidiano.net Come eravamo, così sono cambiate le nostre vacanze sul lago Maggiore«Ci sarebbe da ringraziare chi ha scelto di venire comunque sul lago per il weekend pasquale - dice sorridendo Alberto Ferraris, presidente dell’ufficio turistico di Stresa gestito dalla locale Pro ... lastampa.it Buongiorno dal convento di santa Caterina lago maggiore - facebook.com facebook