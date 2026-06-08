Aumentano gli autisti inidonei l' Amat farà controlli ma i sindacati non ci stanno | Criticità per la carenza di personale

L'Amat segnala un aumento degli autisti dichiarati inidonei, che secondo i vertici può influire sulla regolarità del servizio. L'azienda ha annunciato controlli per verificare la situazione. I sindacati contestano questa interpretazione e sottolineano che il problema principale è la mancanza di personale disponibile, criticando le responsabilità attribuite all’aumento delle inidoneità.

L'Amat torna al centro delle polemiche. Da una parte i vertici dell'azienda ritengono che l'aumento degli autisti dichiarati inidonei abbia ripercussioni sulla regolarità del servizio, dall'altra ci sono i sindacati che offrono invece un'altra lettura e puntano il dito sulla carenza di personale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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