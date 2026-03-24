Nelle Marche si sono verificati circa 300 sacche di plasma che non sono state utilizzate, poiché non sono state processate entro le 48 ore previste. La causa principale è stata una carenza di personale presso l'officina responsabile del trattamento. L'assessore regionale ha dichiarato che la criticità è stata risolta e ha annunciato l'istituzione di una commissione di verifica per chiarire la vicenda.

ANCONA - Uno spreco di 300 sacche di plasma, inutilizzabili perché è stato impossibile processarle nelle 48 ore canoniche a causa della carenza di personale all'officina del sangue (2 assenze concomitanti). È quanto successo nelle Marche i primi di marzo al Dirmt (Dipartimento internazionale regionale di medicina trasfusionale), che ha nell'Ospedale di Torrette l'hub centrale. La commissione L'assessore alla Sanità Calcinaro annuncia una commissione di verifica per vederci chiaro, ma specifica: «La criticità è stata risolta in tempi rapidi». ricordiamo che il direttore del dipartimento era Mauro Montanaria, che nei giorni scorsi si è dimesso dal ruolo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marche, spreco di sangue: 300 sacche di plasma inutilizzabili per carenza di personale. L'assessore Calcinaro: «Criticità risolta ma una commissione di verifica farà chiarezza»

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