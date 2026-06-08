Gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono detenuti in Libia dal 24 maggio. Attualmente si trovano in carcere senza un’accusa formalizzata. Il ministro degli Esteri ha definito la situazione “complicata”, senza fornire ulteriori dettagli sul procedimento legale in corso o sulle ragioni della detenzione. La loro condizione resta invariata, senza comunicazioni ufficiali su eventuali sviluppi giudiziari.

Quella degli attivisti della Global Sumud Flotilla, ancora detenuti nelle carceri libiche dal 24 maggio scorso, è “una situazione complicata “. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrando i giornalisti alla Farnesina al margine del Forum Italia-Norvegia, sottolineando che “stiamo seguendo minuto per minuto l’evolversi della situazione con il nostro console a Bengasi e anche da Roma, lavoriamo perché possano essere liberati il prima possibile”. Tajani ha aggiunto che “è una situazione delicata perché non ci sono soltanto italiani, ma anche altre persone di altre nazionalità arrestate e questo rende un po’ più complicata la situazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attivisti della Flotilla in carcere in Libia, Tajani: “Situazione complicata, non c’è ancora un’accusa formalizzata”

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Gli attivisti della Flotilla tornano a Roma

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