Sono in carcere a Bengasi da 11 giorni dieci attivisti coinvolti nel Global Sumud Land Convoy, la spedizione che tentava di consegnare aiuti umanitari e case mobili a Gaza. Una delegazione si è recata alla Farnesina chiedendo informazioni, ma non ha ricevuto aggiornamenti sulla loro condizione o sui motivi del loro fermo. I detenzionari sono ancora in cella, senza comunicazioni ufficiali sulle accuse o sullo stato di libertà.

Sono detenuti a Bengasi, ormai da undici giorni, i dieci “negoziatori” del Global Sumud Land Convoy, la carovana di terra che cercava di portare case mobili e aiuti umanitari nella Striscia di Gaza durante la navigazione della Flotilla. Tra loro ci sono anche gli italiani Dina Alberizia e Domenico Centrone. La mattina del 3 giugno una delegazione della Flotilla si è presentata alla Farnesina, davanti al ministero degli Esteri, per chiedere il massimo impegno al governo italiano per la loro liberazione. “Da giorni non sappiamo più niente di loro, neppure delle loro condizioni, chiediamo maggiore pressione e chiarezza da parte del governo“, ha detto Tony Lapiccirella, membro del comitato direttivo internazionale della Global Sumud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, dieci attivisti ancora in carcere in Libia. Una delegazione alla Farnesina per chiedere maggiori pressioni: “Non abbiamo notizie”

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