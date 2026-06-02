Flotilla restano in carcere i due attivisti italiani fermati in Libia

Due attivisti italiani coinvolti nella Flotilla di terra sono ancora in carcere in Libia. Sono comparsi davanti al Procuratore libico, che ha deciso di prolungare la custodia cautelare fino alla prossima udienza. La loro detenzione continua da quando sono stati fermati nel paese. La decisione è stata comunicata dopo l’udienza, senza ulteriori dettagli o date precise sul procedimento.

(Adnkronos) – I due italiani partecipanti alla Flotilla di terra e trattenuti in Libia sono apparsi davanti al Procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Lo si apprende da una nota della Farnesina, secondo cui il Console Generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Libano, nuovi raid di Israele. Restano in carcere i due attivisti Flotilla

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