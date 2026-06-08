Un aereo ha effettuato un atterraggio d’emergenza in Repubblica Dominicana, finendo per schiantarsi sulla pista e prendere fuoco. Il velivolo, che aveva richiesto l’atterraggio a causa di un guasto in volo, ha perso stabilità durante la fase finale della manovra. L’incidente ha causato delle vittime. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

In Repubblica Dominicana, un aereo è precipitato durante un atterraggio d’emergenza richiesto dopo un guasto in volo: il velivolo ha perso stabilità nella fase finale della manovra, schiantandosi sulla pista e causando delle vittime. A bordo si sono vissuti attimi di panico mentre i soccorsi intervenivano tra fumo e detriti. Le autorità locali hanno confermato l’apertura di un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. (X@mikedeportes). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atterraggio d’emergenza da incubo: aereo si schianta in pista e prende fuoco

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Aereo fallisce atterraggio di emergenza e precipita in Messico: 10 morti, tra le vittime 3 bambini

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