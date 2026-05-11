Aereo prende fuoco dopo atterraggio a Kathmandu in Nepal

Un aereo della Turkish Airlines ha preso fuoco all'aeroporto internazionale di Kathmandu, in Nepal, subito dopo aver effettuato l'atterraggio. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o sul numero di persone coinvolte. Le autorità aeroportuali stanno gestendo la situazione e stanno conducendo le indagini preliminari. Non ci sono notizie di feriti o vittime finora.

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(Adnkronos) – Un aereo della Turkish Airlines ha preso fuoco all'aeroporto internazionale di Kathmandu, in Nepal. Lo ha riferito Gyanendra Bhul, portavoce dell'autorità per l'aviazione civile del Nepal, spiegando che l'aereo, decollato da Istanbul, ha preso fuoco a causa di una scintilla nel carrello di atterraggio destro. A bordo del velivolo c'erano 277 passeggeri e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kathmandu Airport Scare | Turkish Airlines Aircraft Catches Fire During Landing | Passengers Safe Notizie correlate Paura in Nepal: aereo prende fuoco durante l’atterraggio a Kathmandu, 288 persone evacuateIncendio su un Airbus A330 della Turkish Airlines durante l'atterraggio a Kathmandu: 288 persone sono state evacuate, ma fortunatamente non ci sono... Aereo prende fuoco dopo il decollo: a bordo 300 persone sospese tra vita e morteIl rombo dei motori che dovrebbe cullare i sogni dei viaggiatori si è trasformato, in una manciata di secondi, in un boato sordo e terrificante. Argomenti più discussi: Fiamme su un aereo dopo atterraggio a Kathmandu - Video; Elicottero militare prende fuoco: pilota salva l’equipaggio; Nepal, aereo prende fuoco durante l’atterraggio: a bordo 277 passeggeri; TASS (TELEGRAM) * NEPAL NEWS: AEREO DELLA TURKISH AIRLINES PRENDE FUOCO DURANTE L'ATTERRAGGIO A KATHMANDU (VIDEO).