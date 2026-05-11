Aereo con 277 passeggeri prende fuoco durante l' atterraggio

Un aereo con 277 persone a bordo ha preso fuoco durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Kathmandu, in Nepal. La compagnia Turkish Airlines ha segnalato un incidente che ha causato momenti di paura tra i passeggeri. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell'incidente né informazioni su eventuali feriti o interventi dei soccorritori. L'aeroporto ha attivato le procedure di emergenza per gestire la situazione.

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