Aereo con 277 passeggeri prende fuoco durante l' atterraggio

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aereo con 277 persone a bordo ha preso fuoco durante la fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Kathmandu, in Nepal. La compagnia Turkish Airlines ha segnalato un incidente che ha causato momenti di paura tra i passeggeri. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell'incidente né informazioni su eventuali feriti o interventi dei soccorritori. L'aeroporto ha attivato le procedure di emergenza per gestire la situazione.

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Attimi di paura all'aeroporto internazionale di Kathmandu, in Nepal, dove un aereo della compagnia Turkish Airlines ha avuto un "piccolo" inconveniente durante la fase di atterraggio. Una scintilla nel carrello di atterraggio destro ha innescato un incendio a bordo del velivolo, un Airbus A330.🔗 Leggi su Today.it

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Kathmandu Airport Scare | Turkish Airlines Aircraft Catches Fire During Landing | Passengers Safe

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