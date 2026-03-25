Durante la giornata degli ottavi di finale del torneo ATP di Miami, il tennista tedesco ha raggiunto i quarti di finale, mentre il giocatore statunitense affronterà l’italiano Sinner. Nel corso delle partite, il tennista statunitense Fritz è stato eliminato dal torneo. L’evento si svolge con un intenso programma di incontri sul campo, coinvolgendo diversi protagonisti del circuito maschile.

Si torna in campo per una giornata caratterizzata dall’intenso programma degli ottavi di finale del tabellone del torneo ATP di Miami. Alexander Zverev supera l’esame di francese e si qualifica per i quarti. Sarà l’americano Frances Tiafoe a sfidare Jannik Sinner. Esce invece l’americano Taylor Fritz, sesto favorito del tabellone. Jannik Sinner, testa di serie numero due, regola il coriaceo Alex Michelsen 7-5 7-6(4) in un’ora e quarantuno minuti. A sfidare il numero due del mondo sarà una vecchia conoscenza. L’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero diciannove, doma il mancino francese Terence Atmane 6-4 1-6 6-4 in un’ora e cinquantatré minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Miami 2026, Zverev ai quarti di finale. Tiafoe sfiderà Sinner. Fuori Fritz

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