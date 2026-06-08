Ugo Humbert e Nuno Borges sono riusciti a passare al secondo turno dell’ATP ‘s-Hertogenbosch 2026, mentre Denis Shapovalov è stato eliminato da Marin Cilic. La stagione sull’erba è iniziata con queste vittorie e sconfitte, dando il via ai tornei che portano a Wimbledon.

Prende il via la stagione sull’erba, il percorso che accompagnerà i giocatori verso l’appuntamento più prestigioso e atteso dell’anno: Wimbledon. Il torneo ATP 250 di ’s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, rappresenta un importante banco di prova in vista dello Slam londinese, offrendo ai protagonisti l’opportunità di adattarsi alla superficie e verificare il proprio stato di forma. Nei quattro incontri disputati non sono mancati gli spunti di interesse. Partendo dai vincitori di giornata, il francese Ugo Humbert e il portoghese Nuno Borges hanno rispettato i pronostici. Il mancino transalpino, numero 33 del ranking mondiale, si è imposto con un netto 6-4 6-3 sullo svedese Elias Ymer, numero 184 ATP, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP ‘s-Hertogenbosch 2026, Ugo Humbert e Nuno Borges avanzano, Shapovalov fermato da Cilic

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Ugo Humbert vs Elias Ymer Live Score - ATP S-Hertogenbosch, Netherlands Men Singles

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