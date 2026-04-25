Questo pomeriggio al torneo di Madrid si disputerà l'incontro tra Ugo Humbert e Terence Atmane, che si giocherà sul campo numero 5. La partita seguirà il confronto tra Juan Manuel Cerundolo e Luciano Darderi, e si prevede che inizi dopo le 14:00 o più tardi. Gli appassionati potranno seguire le quote e i pronostici relativi a questa sfida.

Ugo Humbert e Terence Atmane si affronteranno sul campo numero 5 al termine del match tra Juan Manuel Cerundolo e Luciano Darderi dunque presumibilmente dopo le 14:00 o anche oltre. Il primo, testa di serie numero 30, ha usufruito di un bye nel primo turno e resta dunque sulla netta sconfitta contro Sinner a Monte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Ugo Humbert – Terence Atmane, Madrid 25-04-2026

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