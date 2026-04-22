ATP Madrid 2026 | avanzano Machac Cilic e Jodar nel giorno complesso di casa Italia

Nel torneo Masters 1000 di Madrid, i match del giorno hanno visto avanzare giocatori come Machac, Cilic e Jodar. La giornata ha segnato l'inizio delle sfide principali sul cemento della capitale spagnola, con diverse partite da dentro o fuori e risultati che hanno modificato il quadro del tabellone. La competizione prosegue con attenzione verso i prossimi incontri e le eventuali sorprese.

Giornata di argomenti, quella del Masters 1000 di Madrid che va a inaugurare le questioni di tabellone principale nella capitale spagnola. Quattro gli azzurri impegnati, che però non hanno vinto alcun set. Giornata no italiana, in sostanza, tra Matteo Berrettini, Mattia Bellucci, Lorenzo Sonego e Federico Cinà. Tra i risultati della giornata, da segnalare diverse rimonte. Innanzitutto quella di Tomas Machac, con il ceco che recupera sull’argentino Francisco Comesaña, e dell’idolo di casa (anche se il pubblico è stato abbastanza latitante, il che non depone a favore di Madrid visto che parliamo di un madrileno) Rafael Jodar, vittorioso sull’olandese Jesper de Jong.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026: avanzano Machac, Cilic e Jodar nel giorno complesso di casa Italia Notizie correlate ATP Barcellona 2026: Jodar avanti nel giorno del forfait di Alcaraz. Esce de Minaur, Borges fa discutereGiornata strana, anzi stranissima, all’ATP 500 di Barcellona per parecchi motivi. Sorteggio ATP Madrid 2026: Sinner in rotta di collisione con Fonseca o Jodar, Musetti poco fortunatoIl quadro è ormai definito: il tabellone principale dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tennis Tracker: tutti gli aggiornamenti e le notizie del tennis mondiale; WTA Rouen: vittoria folle di Kostyuk su Li. Avanzano Maria e Cirstea, sogno Podrez; WTA Rouen 2026, continua la favola Podrez. Avanzano Kostyuk e Cirstea; Djokovic, rischio forfait a Madrid: Non sono sicuro di riuscire di giocare. ATP Madrid 2026: avanzano Machac, Cilic e Jodar nel giorno complesso di casa ItaliaGiornata di argomenti, quella del Masters 1000 di Madrid che va a inaugurare le questioni di tabellone principale nella capitale spagnola. Quattro gli azzurri impegnati, che però non hanno vinto alcun ... oasport.it Masters 1000 Madrid 2026: avanza Dzumhur, Bellucci piegato in due setSi interrompe al primo turno l’avventura al Masters 1000 di Madrid 2026 di Mattia Bellucci, che viene piegato in due set da Damir Dzumhur ... spaziotennis.com TYRA GRANT PASSA IL TURNO A Madrid l’azzurra supera in due set la francese Jacquemot e passa al secondo turno facebook Tyra Caterina Grant Dopo la qualificazione nel main draw di Madrid, arriva anche il primo successo a livello WTA. Bravissima x.com