Atletica | il novarese Emovon Bryant è campione italiano di Decathlon under 23
Il novarese Emovon Bryant ha vinto il campionato italiano di Decathlon under 23 a Bressanone. Dopo dieci prove, si è piazzato in testa alla classifica finale, conquistando il titolo. La competizione si è svolta durante i campionati italiani di Prove multiple U23. Bryant, atleta del Team Atletico Mercurio Novara, ha concluso le dieci prove con il miglior punteggio, aggiudicandosi così il titolo nazionale.
Campione di Decathlon. Si sono svolti a Bressanone i campionati italiani di Prove multiple U23 ed Emovon Bryant del Team Atletico Mercurio Novara ha ottenuto uno straordinario risultato vincendo al termine delle 10 prove la gara di Decathlon.Le gareIl programma delle due giornate prevedeva: 100. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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