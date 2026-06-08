Atletica | il novarese Emovon Bryant è campione italiano di Decathlon under 23

Notizia in breve

Il novarese Emovon Bryant ha vinto il campionato italiano di Decathlon under 23 a Bressanone. Dopo dieci prove, si è piazzato in testa alla classifica finale, conquistando il titolo. La competizione si è svolta durante i campionati italiani di Prove multiple U23. Bryant, atleta del Team Atletico Mercurio Novara, ha concluso le dieci prove con il miglior punteggio, aggiudicandosi così il titolo nazionale.