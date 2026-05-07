Ai Campionati regionali di prove multiple a Cesena, Pietro Giuliani, atleta nato nel 2009 e appartenente all’Edera Forlì, ha ottenuto due medaglie, d’oro e d’argento. La competizione ha visto anche la partecipazione di Rossi, senza ulteriori dettagli sulla sua performance. La manifestazione ha coinvolto diverse società della regione e si è svolta con numerosi atleti in gara.

Grande impresa di Pietro Giuliani, classe 2009 dell’Edera Forlì, ai Campionati regionali di prove multiple tenuti a Cesena. Infatti, il portacolori della società ederina non solo si è aggiudicato il titolo di campione regionale con 6.798 punti, peraltro davanti al compagno di squadra all’Edera Edoardo Rossi (6.060), ma ha ottenuto anche il nuovo record emilian-romagnolo della categoria Allievi, superando i 6.662 punti ottenuti da Michele Brini, un primato che resisteva addirittura dal 2015. La gara, nel suo complesso, è stata in realtà vinta da Ivan Muraro, da Rieti (6.966 punti), con il romano Stefano Sodano terzo (6.154), ma ovviamente, essendo questi atleti provenienti da fuori regione, sono stati i due forlivesi a conquistare primo e secondo posto in Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atletica leggera. Decathlon, Edera d’oro e d’argento con Giuliani e Rossi ai Regionali

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