Atalanta spunta l’idea Gudmundsson In mediana occhi anche su Koné

Un’offerta per un attaccante esterno o mezzala è arrivata dall’islandese Gudmundsson, che potrebbe essere inserito nel modulo 4-3-3. Nel frattempo, il club sta valutando anche un centrocampista, Koné, come possibile rinforzo a centrocampo. La trattativa riguarda specificamente la possibilità di integrare i due giocatori nella rosa, senza ulteriori dettagli sui termini dell’offerta o sulle tempistiche.

CALCIOMERCATO. L’islandese è stato offerto ai nerazzurri: nel 4-3-3 di Sarri potrebbe fare l’attaccante esterno o la mezzala. Gudmundsson è un’occasione, l’Atalanta ci pensa. L’islandese è stato offerto ai nerazzurri: sarà fondamentale il parere di Sarri, che deve capire se saprà ritagliargli un ruolo. «Gud» ha fatto benissimo nel Genoa, ma male nella Fiorentina quando impiegato come ala: nel 4-3-3 del nuovo allenatore potrebbe diventare uno Zaccagni alto a sinistra, oppure essere reinventato mezzala alla Luis Alberto (come dovrebbe succedere anche a Samardzic). Per ora è un’idea nata anche dal fatto che la Fiorentina deve pagare una decina abbondante di milioni all’Atalanta per il riscatto obbligatorio di Brescianini: se i nerazzurri ne mettessero 5 o poco più, l’affare si potrebbe fare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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