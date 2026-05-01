Calciomercato Milan non solo Goretzka in mediana | fari su Koné Ma solo a patto che …

Il Milan sta monitorando da tempo Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo nato nel 2002, durante tutta la stagione. L'interesse nei suoi confronti si è intensificato in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Koné ha segnato anche nel match di andata disputato a San Siro. Tuttavia, l'arrivo del giocatore dipenderà da diverse condizioni che devono ancora essere chiarite.

Si preannuncia un'altra rivoluzione a centrocampo per il Milan anche nell'imminente sessione estiva di calciomercato. Dei centrocampisti attualmente in organico, i rossoneri confermeranno sicuramente Adrien Rabiot, Samuele Ricci e Ardon Jashari; l'auspicio è quello di poter ottenere il sì di Luka Modric al rinnovo per un altro anno. Chi, invece, è in odore di cessione è Youssouf Fofana: ha richieste in Turchia e in Inghilterra, vedremo se si concretizzerà la sua partenza per 30 milioni di euro. Questa, infatti, è la cifra che chiede il club di Via Aldo Rossi per lasciar partire l'ex Monaco (vorrebbe dire realizzare una plusvalenza netta in bilancio di 17 milioni di euro).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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