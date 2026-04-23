Nella giornata di giovedì 23 aprile, il calciomercato del Milan ha visto emergere diverse novità. Si parla di un possibile interesse per Lukaku, mentre circolano voci su un’offerta avanzata per Goretzka. Contestualmente, il club segue con attenzione anche il profilo di Koné. Queste sono le principali notizie raccolte finora, con aggiornamenti su alcune trattative e ipotesi di mercato in corso.

Mattinata di calciomercato intensa in casa Milan. La dirigenza rossonera è al lavoro per pianificare la prossima stagione, con l’obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri una rosa più profonda e competitiva in vista dell'imminente ritorno in Champions League. Le attenzioni si concentrano su più reparti: dall’attacco, dove emerge una nuova suggestione di grande impatto come Romelu Lukaku, fino al centrocampo, con Leon Goretzka sempre in cima alla lista e nuove piste come Ismael Koné e Sven Mijnans sotto osservazione. Di seguito, il punto completo sulle principali notizie di mercato pubblicate sul sito PianetaMilan.it. Tra i nuovi profili monitorati c’è quello di Ismael Koné, centrocampista classe 2002 del Sassuolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: spunta l’idea Lukaku. Ecco l’offerta per Goretzka. Occhi su Koné

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