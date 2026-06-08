ATA licenziato dopo anno di servizio mancava un titolo Ecco la vicenda e cosa hanno detto i giudici

Un assistente amministrativa licenziata dopo un anno di servizio per mancanza di un titolo richiesto. La scuola aveva avviato un accertamento tardivo sui requisiti necessari. I giudici hanno confermato la decadenza, ritenendo che il procedimento fosse stato avviato oltre i tempi previsti. La decisione si basa sul fatto che l’accertamento non fosse tempestivo e che la mancanza del titolo fosse rilevante ai fini dell’impiego.

Il caso in commento riguarda un accertamento considerato tardivo che avveniva da parte della scuola in ordine ai requisiti in possesso di assistente amministrativa, e se ne disponeva pertanto la decadenza. La Cassazione rileva la legittimità dell’operato della scuola anche se avvenuto tardivamente. Nei gradi precedenti di giudizio era stato accertato in particolare, che, sebbene l’accertamento da parte della PA fosse avvenuto molti anni dopo l’assunzione, non v’era alcuna decorrenza di termini prescrizionali; nel merito, rilevava l’assenza del titolo fondante l’iscrizione nelle graduatorie. La dipendente impugnava l’accertamento dell’illiceità eo illegittimità eo nullità del licenziamento, fondato sulla falsità dell’autodichiarazione di possesso del titolo di accesso ma non otteneva ragione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Multi SubMy Husband and Son Betrayed Me… Then I Came Back!

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