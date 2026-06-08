Assunzioni Teknoservice scontro FdI-Pd | Chiarite la vostra posizione La replica | Niente lezioni di legalità

Notizia in breve

Nella città di Brindisi, si accende il dibattito politico sulle assunzioni stagionali di Teknoservice, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana. La questione ha portato a uno scontro tra esponenti di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico, chiedendo chiarimenti sulle modalità di assunzione. La replica di Teknoservice ha respinto le accuse, affermando di non aver bisogno di lezioni di legalità. La Commissione Ambiente è stata convocata per il 9 giugno per approfondire la vicenda.