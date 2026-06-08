Assunzioni Teknoservice scontro FdI-Pd | Chiarite la vostra posizione La replica | Niente lezioni di legalità
Nella città di Brindisi, si accende il dibattito politico sulle assunzioni stagionali di Teknoservice, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana. La questione ha portato a uno scontro tra esponenti di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico, chiedendo chiarimenti sulle modalità di assunzione. La replica di Teknoservice ha respinto le accuse, affermando di non aver bisogno di lezioni di legalità. La Commissione Ambiente è stata convocata per il 9 giugno per approfondire la vicenda.
BRINDISI – La vicenda delle assunzioni stagionali effettuate da Teknoservice alimenta il dibattito politico cittadino alla vigilia della Commissione Ambiente convocata per martedì 9 giugno, chiamata a fare chiarezza sulle procedure adottate dall’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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