Assunzioni Teknoservice scontro FdI-Pd | Chiarite la vostra posizione La replica | Niente lezioni di legalità

Da brindisireport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella città di Brindisi, si accende il dibattito politico sulle assunzioni stagionali di Teknoservice, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana. La questione ha portato a uno scontro tra esponenti di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico, chiedendo chiarimenti sulle modalità di assunzione. La replica di Teknoservice ha respinto le accuse, affermando di non aver bisogno di lezioni di legalità. La Commissione Ambiente è stata convocata per il 9 giugno per approfondire la vicenda.

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BRINDISI – La vicenda delle assunzioni stagionali effettuate da Teknoservice alimenta il dibattito politico cittadino alla vigilia della Commissione Ambiente convocata per martedì 9 giugno, chiamata a fare chiarezza sulle procedure adottate dall’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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