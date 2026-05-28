Alta velocità la deputata Buonguerrieri FdI replica al Pd | Progetto strategico basta perdite di tempo

Una deputata di Fratelli d’Italia ha risposto alle critiche del Partito Democratico sul progetto di alta velocità, definendolo un intervento strategico e chiedendo di evitare ulteriori perdite di tempo. La replica è arrivata durante un intervento pubblico, in cui la parlamentare ha commentato le dichiarazioni dei democratici, accusandoli di malafede o incompetenza. La discussione si concentra ora sulla validità e i tempi del progetto.

“Ogni volta che il Pd interviene nel dibattito pubblico non si capisce se è in malafede o se è incompetente: probabilmente entrambe le cose. L’Alta Velocità è un progetto strategico per il Governo Meloni che, dopo anni di chiacchiere inconcludenti da parte della sinistra, ha deciso di realizzare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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