Alta velocità la deputata Buonguerrieri FdI replica al Pd | Progetto strategico basta perdite di tempo

Da forlitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una deputata di Fratelli d’Italia ha risposto alle critiche del Partito Democratico sul progetto di alta velocità, definendolo un intervento strategico e chiedendo di evitare ulteriori perdite di tempo. La replica è arrivata durante un intervento pubblico, in cui la parlamentare ha commentato le dichiarazioni dei democratici, accusandoli di malafede o incompetenza. La discussione si concentra ora sulla validità e i tempi del progetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Ogni volta che il Pd interviene nel dibattito pubblico non si capisce se è in malafede o se è incompetente: probabilmente entrambe le cose. L’Alta Velocità è un progetto strategico per il Governo Meloni che, dopo anni di chiacchiere inconcludenti da parte della sinistra, ha deciso di realizzare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Forlì stazione della Romagna, la deputata Buonguerrieri (FdI) presenta la sfida dell'alta velocità in Parlamento: "Scelta strategica"A Forlì, nello snodo ferroviario della Romagna, si discute da tempo di un potenziamento delle linee ad alta velocità.

La tramvia per Prato divide. FdI: "Finanziamenti incerti". Pd: "Progetto strategico"La realizzazione della tramvia per Prato ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche locali.

Temi più discussi: Forlì stazione della Romagna, la deputata Buonguerrieri (FdI) presenta la sfida dell'alta velocità in Parlamento: Scelta strategica; Alta velocità, rebus nuova stazione: braccio di ferro tra Forlì e Cesena; Alta velocità, Legacoop chiama a raccolta i sindaci romagnoli: Subito un tavolo o vincerà il campanilismo; News da Rimini e Circondario. Scontro sull'Alta velocità | Rimini Calcio, ritirata | Morciano e Mondaio alle urne.

alta velocità la deputataAlta velocità: stazione Alto Padana per 1,2 milioni di viaggiCREMONA - Una nuova stazione sulla linea dell’Alta velocità fra Milano Rogoredo e Reggio Emilia potrebbe attrarre un traffico di circa 1,2 milioni di viaggi all’anno, di cui 800mila generati dalla nuo ... laprovinciacr.it

alta velocità la deputataLo scontro sull’Alta velocità. Il sindaco sfida FdI: Basta annunci. Fuori i soldi per realizzare l’operaServono 4 miliardi per portare i binari fino a Rimini. Le accuse di Sadegholvaad a Fratelli d’Italia: Chiedono di fare la stazione a Forlì, ma il governo non ha stanziato ancora un euro per l’interve ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web