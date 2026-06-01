Legalità Marcello FdI | La Regione Emilia-Romagna chiarisca la sua posizione sul caso Mutonia

Notizia in breve

Il rappresentante di Fratelli d’Italia ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di chiarire la propria posizione riguardo al caso Mutonia. La richiesta riguarda la verifica delle condizioni di sicurezza urbanistica, ambientale e sanitaria per l’insediamento situato nel comune di Santarcangelo di Romagna. La Regione è invitata a specificare se ritiene che siano rispettate tutte le normative necessarie per il mantenimento stabile di questa area. La richiesta è stata presentata in un contesto di attenzione sulla legalità dell’insediamento.