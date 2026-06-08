Assorbenti dalle fibre di banana per le donne senzatetto | il design brasiliano che sfida la povertà mestruale
Un'azienda brasiliana ha sviluppato assorbenti realizzati con fibre di banana, destinati alle donne senzatetto. Questi prodotti sono stati creati per offrire una soluzione accessibile e naturale alle difficoltà di gestire il ciclo mestruale in condizioni di povertà. La produzione mira a fornire un’alternativa economica e sostenibile, pensata per chi vive senza accesso a servizi igienici e prodotti igienici adeguati.
Ogni mese, nel silenzio invisibile delle strade, centinaia di milioni di persone affrontano il ciclo mestruale senza acqua corrente, senza bagni sicuri, senza un prodotto assorbente. Non è un’eccezione. È la norma per chi vive in condizioni di senzatetto. Una designer brasiliana ha deciso che questa realtà non poteva più essere ignorata — e ha trasformato gli scarti di una pianta tropicale in uno strumento di dignità. La povertà mestruale: una crisi globale ancora in gran parte invisibile. Secondo i dati dell’UNICEF e dell’OMS, oltre 500 milioni di persone nel mondo non hanno accesso adeguato all’igiene mestruale. Tra queste, le donne e le ragazze che vivono in condizioni di senzatetto rappresentano una delle categorie più vulnerabili e meno considerate dalle politiche pubbliche. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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