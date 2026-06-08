Un'azienda brasiliana ha sviluppato assorbenti realizzati con fibre di banana, destinati alle donne senzatetto. Questi prodotti sono stati creati per offrire una soluzione accessibile e naturale alle difficoltà di gestire il ciclo mestruale in condizioni di povertà. La produzione mira a fornire un’alternativa economica e sostenibile, pensata per chi vive senza accesso a servizi igienici e prodotti igienici adeguati.

Ogni mese, nel silenzio invisibile delle strade, centinaia di milioni di persone affrontano il ciclo mestruale senza acqua corrente, senza bagni sicuri, senza un prodotto assorbente. Non è un’eccezione. È la norma per chi vive in condizioni di senzatetto. Una designer brasiliana ha deciso che questa realtà non poteva più essere ignorata — e ha trasformato gli scarti di una pianta tropicale in uno strumento di dignità. La povertà mestruale: una crisi globale ancora in gran parte invisibile. Secondo i dati dell’UNICEF e dell’OMS, oltre 500 milioni di persone nel mondo non hanno accesso adeguato all’igiene mestruale. Tra queste, le donne e le ragazze che vivono in condizioni di senzatetto rappresentano una delle categorie più vulnerabili e meno considerate dalle politiche pubbliche. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Assorbenti dalle fibre di banana per le donne senzatetto: il design brasiliano che sfida la povertà mestruale

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