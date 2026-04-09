Il consiglio comunale di Castelnuovo Rangone ha approvato all’unanimità una mozione intitolata

Il consiglio comunale di Castelnuovo Rangone ha approvato all’unanimità nell’ultima seduta la mozione "Non ci fermiamo mai. Neanche quei giorni lì. Castelnuovo Period Power", presentata dal gruppo consiliare Centro Sinistra per Castelnuovo e Montale e che vede come prima firmataria la consigliera Rossella Caci. La mozione impegna l’amministrazione comunale a diverse azioni: valutare, in collaborazione con la farmacia comunale, la disponibilità di prodotti per l’ igiene mestruale a prezzo ridotto, con particolare attenzione alle alternative sostenibili come le coppette mestruali; a procedere allo studio e all’installazione di distributori di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Distributori di assorbenti a scuola: "Riconosciuta l’igiene mestruale"

Bacoli installa distributori di assorbenti gratuiti in scuole e uffici comunali: prima iniziativa in CampaniaIl Comune flegreo guidato da Josi Della Ragione installa distributori di assorbenti gratuiti e compostabili.

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Temi più discussi: Distributori di assorbenti a scuola: Riconosciuta l’igiene mestruale; Al Liceo Varrone di Cassino arrivano le Tampon Box; Expo della Sostenibilità – Tutto il Piemonte in rete per il futuro; Ri-animali – Pet therapy in corsia.

Distributori di assorbenti a scuola: Riconosciuta l’igiene mestrualeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

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"I grandi distributori cinematografici francesi sono il cavallo di Troia del cinema americano". Oggi nel 1933 nasceva l'attore #JeanPaulBelmondo, vincitore di un Leone d'Oro alla carriera. #9aprile. x.com

Furto al liceo "Piranesi" di Capaccio Paestum, rubati pc e soldi dai distributori - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook