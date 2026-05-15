Contro la povertà azzerata l’aliquota Iva sugli assorbenti femminili
A partire dal 2024 e fino al 2026, nelle oltre 200 farmacie di proprietà e online in Italia, l’aliquota Iva sugli assorbenti femminili sarà completamente eliminata. La decisione riguarda tutti i punti vendita appartenenti alla catena e si applica anche alle vendite online. La misura mira a ridurre i costi per le consumatrici, rendendo i prodotti più accessibili, e resterà in vigore per tre anni consecutivi.
Anche per il 2026, nelle oltre 200 BENU Farmacia di proprietà in Italia e online, viene azzerata l’aliquota Iva sugli assorbenti femminili. La catena rinnova così per il sesto anno consecutivo l’iniziativa che già dal 2021 l’ha vista pioniera. Sono circa 50 le tipologie di prodotto, dei marchi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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