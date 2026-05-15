Contro la povertà azzerata l’aliquota Iva sugli assorbenti femminili

A partire dal 2024 e fino al 2026, nelle oltre 200 farmacie di proprietà e online in Italia, l’aliquota Iva sugli assorbenti femminili sarà completamente eliminata. La decisione riguarda tutti i punti vendita appartenenti alla catena e si applica anche alle vendite online. La misura mira a ridurre i costi per le consumatrici, rendendo i prodotti più accessibili, e resterà in vigore per tre anni consecutivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui