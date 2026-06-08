Associazioni cittadini e terza circoscrizione insieme al lavoro per la pulizia della spiaggia di Gallico

Domenica mattina, sul lungomare di Gallico nella zona Papyrus, si è svolta un'iniziativa di pulizia della spiaggia promossa da tre associazioni. Alla giornata hanno partecipato anche la presidente della terza circoscrizione e cittadini, unendosi all'evento per rimuovere i rifiuti presenti sulla spiaggia. L'intervento ha coinvolto volontari provenienti da diverse realtà locali con l'obiettivo di ripulire l'area.

Si è svolta domenica mattina sul lungomare di Gallico, nella zona Papyrus, l’iniziativa di pulizia della spiaggia promossa dalle associazioni Genea, Quadrifoglio e Car Design Sport, alla quale hanno partecipato la neoeletta presidente della terza circoscrizione Emanuela Chirico, insieme ai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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