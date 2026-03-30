Volontari e detenuti insieme per la pulizia della spiaggia | raccolti 200 chili di rifiuti

Nella provincia pontina, volontari e detenuti hanno collaborato in un’attività di pulizia della spiaggia, raccogliendo circa 200 chili di rifiuti. L’evento è stato organizzato da Plastic Free Onlus e Seconda Chance, coinvolgendo in tutta Italia oltre 100 detenuti in permesso premio e numerosi volontari. La giornata si è svolta in più località del Paese con l’obiettivo di ripulire le aree costiere dall’immondizia.

Un successo l’iniziativa a Terracina di Plastic Free e Seconda Chance, nell’ambito di un progetto nazionale che punta a restituire decoro ai territori e a costruire percorsi concreti di inclusione sociale La provincia pontina ha risposto di “presente” all’iniziativa promossa da Plastic Free Onlus e Seconda Chance che ha visto protagonisti, in tutta Italia, oltre 100 detenuti in permesso premio e centinaia di volontari impegnati contemporaneamente in diverse zone del Paese nella raccolta di rifiuti in spiagge, aree urbane, parchi, pinete e luoghi simbolo. Un progetto che punta a restituire decoro ai territori e a costruire percorsi concreti di inclusione sociale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Volontari e detenuti insieme per la pulizia della spiaggia: raccolti 200 chili di rifiuti Articoli correlati Centinaia di cover ancora imbustate, fuochi pirotecnici, ruote: chili di rifiuti raccolti dai volontari nelle dune della spiaggia di Vasto [FOTO]C'erano rifiuti di ogni genere fra le dune della riserva marina di Vasto che nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio i volontari hanno... Leggi anche: Multedo: volontari in azione in spiaggia, raccolti 600 kg di rifiuti