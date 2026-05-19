Cittadini e associazioni insieme per ripulire la spiaggia | la giornata dedicata all' ambiente

Il 22 maggio si svolgerà presso il Flava Beach un evento di pulizia della spiaggia organizzato dal Comitato Cittadini Attivi. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castel Volturno, coinvolgerà cittadini e associazioni locali che si dedicheranno alla rimozione di rifiuti dall’arenile. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di preservare l’ambiente e promuovere il senso civico tra i partecipanti. L’appuntamento prevede l’intervento di volontari che collaboreranno per migliorare lo stato della spiaggia.

Una giornata dedicata all’ambiente, al senso civico e all’amore per il territorio. È questo lo spirito dell’iniziativa “Pulizia Spiaggia”, promossa dal Comitato Cittadini Attivi con il patrocinio del Comune di Castel Volturno, in programma il prossimo 22 maggio presso il Flava Beach.L’evento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Giornale di Cefalù -19-2-2026 - Plastic Free

Sullo stesso argomento

Giornata nazionale del mare: il consiglio dei ragazzi in campo per ripulire la spiaggiaUna mattinata all'aria aperta tra raccolta di rifiuti, laboratori didattici e spirito di squadra.

#Decidiamo! Tra poco più di un'ora inizia un percorso che vedrà attiviste e attivisti, cittadine e cittadini, associazioni e realtà sociali come protagoniste. Un percorso che attraverserà la società e il paese, per costruire insieme il programma elettorale di Alleanza x.com

A Ceva torna Spazzamondo: amministrazione, cittadini e associazioni insieme per l’ambienteCeva rinnova il proprio impegno per l’ambiente aderendo anche quest’anno a Spazzamondo, la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti della provincia di Cuneo, promossa dalla Fondazione CRC ... targatocn.it

Solopaca fiorisce: cittadini, associazioni e ragazzi insieme per coltivare bellezza e inclusioneUn pomeriggio dedicato alla cura del bene comune, alla partecipazione e alla bellezza condivisa. Si è svolta lo scorso fine settimana a Solopaca l’iniziativa Piantiamo fiori, coltiviamo bellezza!, p ... ntr24.tv