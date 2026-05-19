Cittadini e associazioni insieme per ripulire la spiaggia | la giornata dedicata all' ambiente
Il 22 maggio si svolgerà presso il Flava Beach un evento di pulizia della spiaggia organizzato dal Comitato Cittadini Attivi. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castel Volturno, coinvolgerà cittadini e associazioni locali che si dedicheranno alla rimozione di rifiuti dall’arenile. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di preservare l’ambiente e promuovere il senso civico tra i partecipanti. L’appuntamento prevede l’intervento di volontari che collaboreranno per migliorare lo stato della spiaggia.
Una giornata dedicata all’ambiente, al senso civico e all’amore per il territorio. È questo lo spirito dell’iniziativa “Pulizia Spiaggia”, promossa dal Comitato Cittadini Attivi con il patrocinio del Comune di Castel Volturno, in programma il prossimo 22 maggio presso il Flava Beach.L’evento. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Il Giornale di Cefalù -19-2-2026 - Plastic Free
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