Assistenza domiciliare accordo ponte per i lavoratori Ati

I sindacati di Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fp hanno incontrato l’Ati e il Comune per un accordo ponte sull’assistenza domiciliare a Latina. La riunione si è svolta con la presenza del capo di Gabinetto, dell’assessore e della dirigente comunale. L’obiettivo è trovare soluzioni temporanee per i lavoratori dell’ente che si occupano di assistenza domiciliare. Non sono stati comunicati dettagli sulle misure concordate.

I sindacati di Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fp hanno incontrato l'Ati, l'associazione che si occupa dell'assistenza domiciliare a Latina, e il Comune, alla presenza del capo di Gabinetto Agostino Marcheselli, dell’assessore Maurizio Galardo e della dirigente Emanuela Pacifico."La convocazione - dicono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Assistenza domiciliare a Latina: lavoratrici e lavoratori allo stremo. Convocata assemblea generaleIl 26 maggio, dalle 10:30 alle 12:30, si terrà un’assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nel servizio di assistenza...

Assistenza domiciliare: lavoratori in assemblea sotto al Comune. Stipendi più bassi e tutte le altre criticitàLe lavoratrici e i lavoratori dell’assistenza domiciliare si sono riuniti in assemblea sotto al Comune di Latina, organizzata da Cgil, Cisl e Uil di...

Argomenti più discussi: Assistenza domiciliare a Latina, accordo sul rimborso chilometrico per gli operatori; ASSISTENZA DOMICILIARE A LATINA, FP CISL: QUINTO D'OBBLIGO PUÒ ESSERE LA SOLUZIONE.

Milano: cure palliative, accordo tra Fondazione 'La Pelucca' Onlus e Finisterre per promuovere l'assistenza domiciliarePromuovere e sostenere un efficace raccordo tra l’assistenza domiciliare e quella residenziale nel percorso delle cure palliative, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità del percorso ... ilgiornale.it

Assistenza domiciliare, accordo in commissione regionaleLa prima delibera che ha ottenuto il consenso della commissione stanzia mezzo milione l'anno, per tre anni, per il supporto e la formazione dei caregiver familiari. Fondi che saranno gestiti dalle ... rainews.it