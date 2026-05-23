Assistenza domiciliare a Latina | lavoratrici e lavoratori allo stremo Convocata assemblea generale

Notizia in breve

Il 26 maggio, dalle 10:30 alle 12:30, si terrà un’assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nel servizio di assistenza domiciliare a Latina. Le organizzazioni sindacali Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl hanno convocato l’incontro, che riguarda il personale impegnato nel “Sistema Integrato dei Servizi alla Domiciliarità” gestito dalle cooperative sociali “Il Quadrifoglio”. La riunione si svolge in un momento di tensione tra le lavoratrici e i lavoratori, ritenuti allo stremo.