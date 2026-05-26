Assistenza domiciliare | lavoratori in assemblea sotto al Comune Stipendi più bassi e tutte le altre criticità

Le lavoratrici e i lavoratori dell’assistenza domiciliare si sono riuniti in assemblea sotto al Comune di Latina, organizzata da Cgil, Cisl e Uil di categoria. La protesta riguarda stipendi più bassi e altre criticità legate al servizio. La manifestazione si è svolta in piazza del Popolo, coinvolgendo direttamente le operatrici e gli operatori che si occupano di anziani fragili e disabili. Non sono stati segnalati interventi delle autorità o sviluppi successivi.

Assemblea sindacale in piazza del Popolo a Latina da parte delle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil di categoria, con le lavoratrici e i lavoratori del servizio di assistenza domiciliare, fornito agli anziani fragili e disabili della città. "Una situazione che ha ormai superato ogni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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