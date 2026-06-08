Assisi infermiera ferita in ospedale | 30 giorni di prognosi
Un'infermiera è rimasta ferita durante un intervento in un ospedale di Assisi e le è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni. La vicenda ha sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza adottate nei pronto soccorso della regione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell'incidente o sulle cause specifiche della ferita. La situazione ha portato a riflettere sulla protezione del personale sanitario in situazioni di emergenza.
Come può un'infermiera proteggersi durante un intervento di emergenza?. Quali misure di sicurezza mancano concretamente nei pronto soccorso umbri?. Perché gli infermieri sono la categoria più colpita in Umbria?. Quando verranno installati i pulsanti antiaggressione nelle strutture ospedaliere?.? In Breve L'Ordine delle professioni infermieristiche di Perugia denuncia l'alto rischio per gli infermieri umbri.. Nicola Volpi chiede misure concrete contro la violenza nei servizi di emergenza.. Richiesta alla Regione di installare pulsanti antiaggressione e sistemi di allerta avanzati.. Il commissariato di Assisi ha già identificato e denunciato l'aggressore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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