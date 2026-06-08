Assisi infermiera ferita in ospedale | 30 giorni di prognosi

Notizia in breve

Un'infermiera è rimasta ferita durante un intervento in un ospedale di Assisi e le è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni. La vicenda ha sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza adottate nei pronto soccorso della regione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell'incidente o sulle cause specifiche della ferita. La situazione ha portato a riflettere sulla protezione del personale sanitario in situazioni di emergenza.