Attimi di tensione in un negozio commessa ferita nella colluttazione con un cliente | 10 giorni di prognosi

Da foggiatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio, nel pomeriggio, un negozio di via Castiglione a Foggia è stato teatro di una colluttazione tra una commessa e un cliente di 25 anni originario del Gambia. Durante l’incidente, la commessa è rimasta ferita e ha riportato una prognosi di dieci giorni. L’episodio si è verificato intorno alle 15, creando momenti di tensione all’interno del negozio.

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Attimi di tensione in un negozio di via Castiglione, angolo via Onorato, a Foggia, quando intorno alle 15 di venerdì 8 maggio, una commessa è rimasta ferita nella colluttazione con un 25enne originario del Gambia. Il cliente era ritornato nell'attività commerciale per cambiare un prodotto ma alla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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