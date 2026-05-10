Attimi di tensione in un negozio commessa ferita nella colluttazione con un cliente | 10 giorni di prognosi

Venerdì 8 maggio, nel pomeriggio, un negozio di via Castiglione a Foggia è stato teatro di una colluttazione tra una commessa e un cliente di 25 anni originario del Gambia. Durante l’incidente, la commessa è rimasta ferita e ha riportato una prognosi di dieci giorni. L’episodio si è verificato intorno alle 15, creando momenti di tensione all’interno del negozio.

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